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Поблизу Золочева відкрили пам’ятник на честь воїнів, які стримали наступ РФ

Суспільство 15:40   26.08.2023
Вікторія Яковенко
Поблизу Золочева відкрили пам’ятник на честь воїнів, які стримали наступ РФ Фото: ГУНП в Харківській області

Пам’ятний знак з’явився у передмісті Золочева на Харківщині на честь захисників 93-ї ОМБ «Холодний Яр» та поліцейських, які разом зупинили окупантів поблизу селища.

Йдеться про події 7 березня минулого року, коли «Холодноярівці» разом зі співробітниками місцевої поліції вийшли на зустріч колоні ворожої техніки, яка просувалася з боку Козачої Лопані на Золочів, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Застосовуючи протитанковий ракетний комплекс «Javelin» бійці знищили кілька одиниць російської техніки. Ворожі військові відійшли до лісополоси і звідти спробували вести бій, але їм це не вдалося. Ворог був розбитий. Йому не вдалося прорватися на територію Золочівської громади. Це був вирішальний бій за Золочів», – зазначив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Тимошко додав, що на заході мав бути Сергій Філоненко, який помер 24 серпня в лікарні через поранення, що отримав під час боїв у Золочеві.

«Більше року Сергій лікувався від отриманих травм, переніс кілька операцій. Ще пару тижнів тому ми з ним зустрічалися. Я особисто вручив йому ключі від службової квартири. На жаль, ввечері в лікарні перестало битися його серце», – розповів Тимошко.

Присутні вшанували пам’ять всіх загиблих, пам’ятний знак воїнам відкрили біля дороги, щоб кожен, хто проходить поруч, міг вклонити голову Героям.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 15:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятний знак з’явився у передмісті Золочева на Харківщині на честь захисників 93-ї ОМБ «Холодний Яр» та поліцейських, які разом зупинили окупантів поблизу селища.".