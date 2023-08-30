В Песочине под Харьковом с 1 сентября будет онлайн — решение утверждено

В поселке Песочин Харьковского района Харьковской области решили, что образовательный процесс в 2023/2024 учебном году на территории громады продолжится в онлайн-формате.

Такое решение приняли по итогам заседания местной комиссии по ТЭБ и ЧС, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«Учитывая мнение председателя и членов комиссии, исполнительный комитет Песочинского поселкового совета принял решение организовать образовательный процесс в 2023/2024 учебном году на территории громады в онлайн (дистанционном) режиме с использованием средств информационно-коммуникационной связи», — говорится в публикации.

Как сообщал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов, из 1603 учреждений среднего образования в Харьковской области, 17 школ, возможно, начнут учебный процесс в смешанной форме.

В Харькове, по информации мэра Игоря Терехова, учреждения среднего образования начнут учебный год в дистанционном режиме. Параллельно с этим будет работать офлайн-формат — несколько раз в неделю дети будут очно посещать занятия в помещениях метрополитена. Сформировано уже 60 таких классов на 1003 ребенка.