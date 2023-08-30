В Песочине под Харьковом с 1 сентября будет онлайн — решение утверждено
В поселке Песочин Харьковского района Харьковской области решили, что образовательный процесс в 2023/2024 учебном году на территории громады продолжится в онлайн-формате.
Такое решение приняли по итогам заседания местной комиссии по ТЭБ и ЧС, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
«Учитывая мнение председателя и членов комиссии, исполнительный комитет Песочинского поселкового совета принял решение организовать образовательный процесс в 2023/2024 учебном году на территории громады в онлайн (дистанционном) режиме с использованием средств информационно-коммуникационной связи», — говорится в публикации.
Читайте также: Ради офлайна: укрытия с нуля по 42 млн грн будут строить в Песочине под Харьковом (сюжет)
Как сообщал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов, из 1603 учреждений среднего образования в Харьковской области, 17 школ, возможно, начнут учебный процесс в смешанной форме.
В Харькове, по информации мэра Игоря Терехова, учреждения среднего образования начнут учебный год в дистанционном режиме. Параллельно с этим будет работать офлайн-формат — несколько раз в неделю дети будут очно посещать занятия в помещениях метрополитена. Сформировано уже 60 таких классов на 1003 ребенка.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Песочине под Харьковом с 1 сентября будет онлайн — решение утверждено»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 10:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин Харьковского района Харьковской области решили, что образовательный процесс в 2023/2024 учебном году на территории громады продолжится в онлайн-формате.".