У Пісочині під Харковом з 1 вересня буде онлайн – рішення затверджено

У селищі Пісочин Харківського району Харківської області вирішили, що освітній процес у 2023/2024 навчальному році на території громади продовжиться в онлайн-форматі.

Таке рішення ухвалили за підсумками засідання місцевої комісії з ТЕБ та НС, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

“Враховуючи думку голови та членів комісії, виконавчий комітет Пісочинської селищної ради ухвалив рішення організувати освітній процес у 2023/2024 навчальному році на території громади в онлайн (дистанційному) режимі з використанням засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку”, – йдеться у публікації.

Як повідомляв заступник голови ХОВА Євген Іванов, із 1603 закладів середньої освіти в Харківській області, 17 шкіл, можливо, розпочнуть навчальний процес у змішаній формі.

У Харкові, за інформацією мера Ігоря Терехова, заклади середньої освіти розпочнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат – кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у приміщеннях метрополітену. Сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.