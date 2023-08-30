У Пісочині під Харковом з 1 вересня буде онлайн – рішення затверджено
У селищі Пісочин Харківського району Харківської області вирішили, що освітній процес у 2023/2024 навчальному році на території громади продовжиться в онлайн-форматі.
Таке рішення ухвалили за підсумками засідання місцевої комісії з ТЕБ та НС, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
“Враховуючи думку голови та членів комісії, виконавчий комітет Пісочинської селищної ради ухвалив рішення організувати освітній процес у 2023/2024 навчальному році на території громади в онлайн (дистанційному) режимі з використанням засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку”, – йдеться у публікації.
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Як повідомляв заступник голови ХОВА Євген Іванов, із 1603 закладів середньої освіти в Харківській області, 17 шкіл, можливо, розпочнуть навчальний процес у змішаній формі.
У Харкові, за інформацією мера Ігоря Терехова, заклади середньої освіти розпочнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат – кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у приміщеннях метрополітену. Сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Пісочин Харківського району Харківської області вирішили, що освітній процес у 2023/2024 навчальному році на території громади продовжиться в онлайн-форматі.".