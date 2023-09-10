26 Шахедов сбили над Украиной, обломки упали в нескольких районах Киева
Фото: Воздушные силы ВСУ
Ночью 10 сентября противник атаковал ударными БПЛА типа «Shahed-136/131» с северного направления. Были зафиксированы пуски 33 дронов в направлении Киевщины, силы ПВО уничтожили – 26, сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Обломки «шахедов» упали в нескольких районах столицы, рассказали в Киевской ГВА.
«В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков – упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем, без угрозы жизни», — отметили в МВА.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 09:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 10 сентября противник атаковал ударными БПЛА типа «Shahed-136/131» с северного направления. Были зафиксированы пуски 33 дронов в направлении Киевщины, силы ПВО уничтожили – 26, сообщают Воздушные Силы ВСУ.".