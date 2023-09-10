26 Шахедов сбили над Украиной, обломки упали в нескольких районах Киева

Ночью 10 сентября противник атаковал ударными БПЛА типа «Shahed-136/131» с северного направления. Были зафиксированы пуски 33 дронов в направлении Киевщины, силы ПВО уничтожили – 26, сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Обломки «шахедов» упали в нескольких районах столицы, рассказали в Киевской ГВА.

«В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков – упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем, без угрозы жизни», — отметили в МВА.