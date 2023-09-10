26 «шахедів» збили вночі над Україною, уламки впали в кількох районах Києва

Вночі 10 вересня противник атакував ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з північного напрямку. Було зафіксовано пуски 33 дронів у напрямку Київщини, сили ППО знищили – 26, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Уламки «шахедів» впали в кількох районах столиці, розповіли в Київській МВА.

«В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків – впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого, без загрози життю», – зазначили в МВА.