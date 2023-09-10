26 «шахедів» збили вночі над Україною, уламки впали в кількох районах Києва
Фото: Повітряні сили ЗСУ
Вночі 10 вересня противник атакував ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з північного напрямку. Було зафіксовано пуски 33 дронів у напрямку Київщини, сили ППО знищили – 26, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Уламки «шахедів» впали в кількох районах столиці, розповіли в Київській МВА.
«В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків – впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого, без загрози життю», – зазначили в МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 09:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 10 вересня противник атакував ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з північного напрямку. Було зафіксовано пуски 33 дронів у напрямку Київщини, сили ППО знищили – 26, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.".