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26 «шахедів» збили вночі над Україною, уламки впали в кількох районах Києва

Події 09:43   10.09.2023
Вікторія Яковенко
26 «шахедів» збили вночі над Україною, уламки впали в кількох районах Києва Фото: Повітряні сили ЗСУ

Вночі 10 вересня противник атакував ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з північного напрямку. Було зафіксовано пуски 33 дронів у напрямку Київщини, сили ППО знищили – 26, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Уламки «шахедів» впали в кількох районах столиці, розповіли в Київській МВА.

«В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків – впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого, без загрози життю», – зазначили в МВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 09:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 10 вересня противник атакував ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з північного напрямку. Було зафіксовано пуски 33 дронів у напрямку Київщини, сили ППО знищили – 26, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.".