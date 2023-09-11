2 тыс. долларов за место: в Харькове на взятке задержали заведующего кладбищем
В Харькове разоблачили служащего, который требовал взятки за место на кладбище.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По их данным, в августе смотритель одного из харьковских кладбищ требовал от мужчины деньги за то, чтобы беспрепятственно выделить место для захоронения его близкого человека. Стоимость «услуги» стоила 2 тысячи долларов.
«Служащий позвонил мужчине и сообщил, что нужно встретиться и передать ему первую часть суммы в размере 1,5 тысячи долларов. 8 августа мужчина получил от сотрудников кладбища свидетельство о захоронении женщины и передал взяточнику-смотрителю 1,5 тысячи долларов», — добавили в прокуратуре.
Однако деньгами делец распорядиться не смог: его задержали правоохранители.
Заведующему кладбищем сообщили о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 14:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили служащего, который требовал взятки за место на кладбище.".