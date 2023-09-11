Live
  • Пн 11.09.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🟢

2 тис. доларів за місце: у Харкові на хабарі затримали завідувача кладовища

Суспільство 14:52   11.09.2023
Вікторія Яковенко
2 тис. доларів за місце: у Харкові на хабарі затримали завідувача кладовища Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові затримали службовця, який вимагав хабар за місце на кладовищі.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За їхніми даними, у серпні доглядач одного з харківських кладовищ вимагав від чоловіка гроші за те, щоб безперешкодно виділити місце для поховання його близької людини. Вартість «послуги» вартувала 2 тисячі доларів.

«Службовець зателефонував до чоловіка та повідомив, що треба зустрітись та передати йому першу частину суми у розмірі 1,5 тисячі доларів. 8 серпня чоловік отримав від співробітників кладовища свідоцтво про поховання жінки та передав хабарнику-доглядачу 1,5 тисячі доларів», – додали в прокуратурі.

Проте грошима ділок розпорядитись не зміг: його затримали правоохоронці.

Завідувачу кладовища повідомили про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

01

02
Фото: ГУНП в Харківській області
04
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: У Харкові водій з наркотиками пропонував 10 тис. грн копам

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів
На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів
11.09.2023, 15:56
У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки
У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки
11.09.2023, 15:19
2 тис. доларів за місце: у Харкові на хабарі затримали завідувача кладовища
2 тис. доларів за місце: у Харкові на хабарі затримали завідувача кладовища
11.09.2023, 14:52
Синоптики попереджають про надзвичайну небезпеку завтра на Харківщині
Синоптики попереджають про надзвичайну небезпеку завтра на Харківщині
11.09.2023, 13:55
На Харківщині працюють сапери: де буде чутно вибухи сьогодні
На Харківщині працюють сапери: де буде чутно вибухи сьогодні
11.09.2023, 14:17
Харків, Балаклія, Куп’янськ й Ізюм: Укрпошта випустить марки містам Героям
Харків, Балаклія, Куп’янськ й Ізюм: Укрпошта випустить марки містам Героям
11.09.2023, 13:26

Новини за темою:

14:52
2 тис. доларів за місце: у Харкові на хабарі затримали завідувача кладовища
14:17
На Харківщині працюють сапери: де буде чутно вибухи сьогодні
13:55
Синоптики попереджають про надзвичайну небезпеку завтра на Харківщині
13:26
Харків, Балаклія, Куп’янськ й Ізюм: Укрпошта випустить марки містам Героям
13:06
Обстріли росіян спричинили пожежу на Куп’янщині (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «2 тис. доларів за місце: у Харкові на хабарі затримали завідувача кладовища»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 14:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали службовця, який вимагав хабар за місце на кладовищі.".