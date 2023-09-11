2 тис. доларів за місце: у Харкові на хабарі затримали завідувача кладовища
У Харкові затримали службовця, який вимагав хабар за місце на кладовищі.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За їхніми даними, у серпні доглядач одного з харківських кладовищ вимагав від чоловіка гроші за те, щоб безперешкодно виділити місце для поховання його близької людини. Вартість «послуги» вартувала 2 тисячі доларів.
«Службовець зателефонував до чоловіка та повідомив, що треба зустрітись та передати йому першу частину суми у розмірі 1,5 тисячі доларів. 8 серпня чоловік отримав від співробітників кладовища свідоцтво про поховання жінки та передав хабарнику-доглядачу 1,5 тисячі доларів», – додали в прокуратурі.
Проте грошима ділок розпорядитись не зміг: його затримали правоохоронці.
Завідувачу кладовища повідомили про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 14:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали службовця, який вимагав хабар за місце на кладовищі.".