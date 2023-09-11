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Синоптики предупреждают о чрезвычайной опасности завтра на Харьковщине

Общество 13:55   11.09.2023
Виктория Яковенко
Синоптики предупреждают о чрезвычайной опасности завтра на Харьковщине

Синоптики сообщают о пожарной опасности в Харьковской области 12 сентября.

«12 сентября в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», — говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 13:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики сообщают о пожарной опасности в Харьковской области 12 сентября.".