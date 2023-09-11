Синоптики предупреждают о чрезвычайной опасности завтра на Харьковщине

Синоптики сообщают о пожарной опасности в Харьковской области 12 сентября.

«12 сентября в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», — говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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