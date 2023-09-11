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Синоптики попереджають про надзвичайну небезпеку завтра на Харківщині

Суспільство 13:55   11.09.2023
Вікторія Яковенко
Синоптики попереджають про надзвичайну небезпеку завтра на Харківщині

Синоптики повідомляють про пожежну небезпеку у Харківській області 12 вересня.

«12 вересня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 13:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики повідомляють про пожежну небезпеку у Харківській області 12 вересня.".