Синоптики попереджають про надзвичайну небезпеку завтра на Харківщині
Синоптики повідомляють про пожежну небезпеку у Харківській області 12 вересня.
«12 вересня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 13:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики повідомляють про пожежну небезпеку у Харківській області 12 вересня.".