ISW заявил о разногласиях в руководстве РФ относительно мобилизации

«Ближайшее окружение Кремля» якобы не соглашается с необходимостью мобилизации. В то же время силовики настаивают на ней, а чиновники — готовятся. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW) все происходящее пока не указывает на то, что Путин решился проводить вторую волну мобилизации.

«Российские инсайдерские источники утверждают, что ближайшее окружение Кремля снова активно не соглашается с необходимостью и подготовкой ко второй волне мобилизации резервов в преддверии полугодового осеннего призыва на военную службу, который начинается 1 октября. Российский telegram-канал, предположительно связанный с источниками в российских службах безопасности заявил, что отдельные российские чиновники «серьезно» готовятся ко второй волне мобилизации резервов и надеются провести еще одну волну мобилизации резервов осенью», — сообщили в актуальной сводке ISW.

За мобилизацию, по данным указанных источников, выступает влиятельная группа силовиков. Более того, они якобы предлагают более строгие меры, в частности — ограничение определенных лиц на получение отсрочек по мобилизации. Это «вызвало серьезные разногласия с чиновниками в администрации президента России. Канал заявил, что администрация президента опасается реакции на подобные меры со стороны других российских чиновников и российского общества в целом», — отметили аналитики.

При этом в ISW подчеркнули: быть или не быть мобилизации в стране-агрессоре решает только один человек — ее диктатор.

«Эти планы, предложения и разногласия не новы и не указывают на то, что президент России Владимир Путин в конечном итоге решил провести вторую волну мобилизации резервов в ближайшем будущем. Ранее ISW наблюдал рост дискуссий о подготовке к мобилизации резервов и спекуляций в преддверии весеннего призыва в начале 2023 года. Отдельные российские чиновники также предложили более радикальные меры по мобилизации, которые не были реализованы. Путин также подчеркнул темпы набора российских контрактников, отвечая на вопрос о возможной второй волне мобилизации резервов на Восточном экономическом форуме 12 сентября. Ответ Путина не обязательно создает информационные условия для подготовки российского общества к принудительной мобилизации, а вместо этого может свидетельствовать о его приверженности продолжающейся практике криптомобилизации», — считают в Институте изучения войны.