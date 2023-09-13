ISW заявив про розбіжності у керівництві РФ щодо мобілізації

“Найближче оточення Кремля” нібито не погоджується з необхідністю мобілізації. Водночас силовики наполягають на ній, а чиновники готуються. На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) все, що відбувається, поки не вказує на те, що Путін зважився проводити другу хвилю мобілізації.

“Російські інсайдерські джерела стверджують, що найближче оточення Кремля знову активно не погоджується з необхідністю та підготовкою до другої хвилі мобілізації резервів напередодні піврічного осіннього призову на військову службу, який починається 1 жовтня. Російський телеграм-канал, ймовірно, пов’язаний з джерелами в російських службах безпеки заявив, що окремі російські чиновники “серйозно” готуються до другої хвилі мобілізації резервів та сподіваються провести ще одну хвилю мобілізації резервів восени”, – повідомили в актуальному зведенні ISW.

За мобілізацію, за даними зазначених джерел, виступає впливова група силовиків. Щобільше, вони нібито пропонують більш суворі заходи, зокрема обмеження певних осіб на отримання відстрочок щодо мобілізації. Це “викликало серйозні розбіжності з чиновниками в адміністрації президента Росії. Канал заявив, що адміністрація президента побоюється реакції на подібні заходи з боку інших російських чиновників та російського суспільства загалом”, – зазначили аналітики.

При цьому в ISW наголосили: бути чи не бути мобілізації в країні-агресорі вирішує лише одна людина – її диктатор.

“Ці плани, пропозиції та розбіжності не нові та не вказують на те, що президент Росії Володимир Путін зрештою вирішив провести другу хвилю мобілізації резервів у найближчому майбутньому. Раніше ISW спостерігав зростання дискусій про підготовку до мобілізації резервів та спекуляцій напередодні весняного призову на початку 2023 року. Окремі російські чиновники також запропонували радикальніші заходи щодо мобілізації, які не були реалізовані. Путін також наголосив на темпах набору російських контрактників, відповідаючи на питання про можливу другу хвилю мобілізації резервів на Східному економічному форумі 12 вересня. Відповідь Путіна не обов’язково створює інформаційні умови для підготовки російського суспільства до примусової мобілізації, а натомість може свідчити про його прихильність до практики криптомобілізації”,- Вважають в Інституті вивчення війни.