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Синоптики предупредили о чрезвычайной опасности на Харьковщине до конца недели

Общество 12:41   13.09.2023
Виктория Яковенко
Синоптики предупредили о чрезвычайной опасности на Харьковщине до конца недели Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики сообщают о пожарной опасности в Харьковской области с 14 по 18 сентября.

«14-18 сентября в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», — говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 12:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики сообщают о пожарной опасности в Харьковской области с 14 по 18 сентября.".