Синоптики предупредили о чрезвычайной опасности на Харьковщине до конца недели

Синоптики сообщают о пожарной опасности в Харьковской области с 14 по 18 сентября.

«14-18 сентября в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», — говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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