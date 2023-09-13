Синоптики предупредили о чрезвычайной опасности на Харьковщине до конца недели
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Синоптики сообщают о пожарной опасности в Харьковской области с 14 по 18 сентября.
«14-18 сентября в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», — говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики сообщают о пожарной опасности в Харьковской области с 14 по 18 сентября.".