Синоптики попередили про надзвичайну небезпеку на Харківщині до кінця тижня

Синоптики повідомляють про пожежну небезпеку у Харківській області з 14 по 18 вересня.

«14-18 вересня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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