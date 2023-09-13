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Синоптики попередили про надзвичайну небезпеку на Харківщині до кінця тижня

Суспільство 12:41   13.09.2023
Вікторія Яковенко
Синоптики попередили про надзвичайну небезпеку на Харківщині до кінця тижня Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Синоптики повідомляють про пожежну небезпеку у Харківській області з 14 по 18 вересня.

«14-18 вересня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 12:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики повідомляють про пожежну небезпеку у Харківській області з 14 по 18 вересня.".