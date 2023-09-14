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Терехов сообщил, сколько человек в Харькове до сих пор бесплатно получают еду

Общество 09:33   14.09.2023
Оксана Горун
Терехов сообщил, сколько человек в Харькове до сих пор бесплатно получают еду

Пожилым харьковчанам и переселенцам продолжают выдавать еду в специально созданных пунктах. В эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов рассказал о соцуслугах, которые предоставляют наименее защищенным жителям.

«В Харькове находится сейчас очень много пожилых людей, и мы обслуживаем их. С декабря прошлого года мы организовали пункты бесплатной выдачи пищи, в которых сейчас обслуживается около 35 тысяч жителей Харькова и вынужденных переселенцев – каждый день. Мы готовим разные блюда. Люди приходят – бесплатно получают эти блюда. Они могут взять на себя, на свою семью на целый день. Это три блюда – первое, второе и третье. Хочу сказать, что сегодня такой спрос есть. И мы будем продолжать кормить людей бесплатно», — сказал Терехов.

Он также отметил, что социальные работники терцентров девяти районов Харькова предоставляют услуги 5,5 тысячи харьковчан, которые не выходят из дому и буквально прикованы к постели.

А благодаря помощи международных партнеров части пожилых жителей города выдали обогреватели перед зимой.

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«Я благодарен нашим международным партнерам, фондам, благодаря которым мы раздали накануне отопительного сезона 2,5 тысячи обогревателей. Люди смогут ими тоже воспользоваться. Готовимся к зиме – к тяжелому, тяжелому отопительному сезону», — отметил Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 09:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожилым харьковчанам и переселенцам продолжают выдавать еду в специально созданных пунктах. В эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов рассказал о соцуслугах, которые предоставляют наименее защищенным жителям".