Терехов сообщил, сколько человек в Харькове до сих пор бесплатно получают еду

Пожилым харьковчанам и переселенцам продолжают выдавать еду в специально созданных пунктах. В эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов рассказал о соцуслугах, которые предоставляют наименее защищенным жителям.

«В Харькове находится сейчас очень много пожилых людей, и мы обслуживаем их. С декабря прошлого года мы организовали пункты бесплатной выдачи пищи, в которых сейчас обслуживается около 35 тысяч жителей Харькова и вынужденных переселенцев – каждый день. Мы готовим разные блюда. Люди приходят – бесплатно получают эти блюда. Они могут взять на себя, на свою семью на целый день. Это три блюда – первое, второе и третье. Хочу сказать, что сегодня такой спрос есть. И мы будем продолжать кормить людей бесплатно», — сказал Терехов.

Он также отметил, что социальные работники терцентров девяти районов Харькова предоставляют услуги 5,5 тысячи харьковчан, которые не выходят из дому и буквально прикованы к постели.

А благодаря помощи международных партнеров части пожилых жителей города выдали обогреватели перед зимой.

«Я благодарен нашим международным партнерам, фондам, благодаря которым мы раздали накануне отопительного сезона 2,5 тысячи обогревателей. Люди смогут ими тоже воспользоваться. Готовимся к зиме – к тяжелому, тяжелому отопительному сезону», — отметил Терехов.