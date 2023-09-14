Терехов повідомив, скільки людей у Харкові досі безкоштовно отримують їжу

Літнім харків’янам та переселенцям продовжують видавати їжу у спеціально створених пунктах. В етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов розповів про соцпослуги, які надають найменш захищеним мешканцям.

“У Харкові перебуває зараз дуже багато людей похилого віку, й ми обслуговуємо їх. З грудня минулого року ми організували пункти безплатної видачі їжі, в яких зараз обслуговується приблизно 35 тисяч мешканців міста Харкова та вимушених переселенців – кожного дня. Тому ми готуємо різні страви. Люди приходять – безплатно отримують ці страви. Вони можуть взяти на себе, на свою родину на цілий день. Це три страви – перша, друга й третя. Хочу сказати, що сьогодні такий попит є. І ми продовжуватимемо годувати людей безплатно”, – сказав Терехов.

Він також зазначив, що соціальні працівники терцентрів дев’яти районів Харкова надають послуги 5,5 тисячі харків’ян, які не виходять із дому та буквально прикуті до ліжка.

А завдяки допомозі міжнародних партнерів частині літніх мешканців міста видали обігрівачі перед зимою.

“Я вдячний нашим міжнародним партнерам, фондам, завдяки яким ми роздали напередодні опалювального сезону 2,5 тисячі обігрівачів. Люди зможуть ними теж користуватися. Готуємося до зими – до тяжкого опалювального сезону“, – зазначив Терехов.