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Терехов повідомив, скільки людей у Харкові досі безкоштовно отримують їжу

Суспільство 09:33   14.09.2023
Оксана Горун
Терехов повідомив, скільки людей у Харкові досі безкоштовно отримують їжу

Літнім харків’янам та переселенцям продовжують видавати їжу у спеціально створених пунктах. В етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов розповів про соцпослуги, які надають найменш захищеним мешканцям.

“У Харкові перебуває зараз дуже багато людей похилого віку, й ми обслуговуємо їх. З грудня минулого року ми організували пункти безплатної видачі їжі, в яких зараз обслуговується приблизно 35 тисяч мешканців міста Харкова та вимушених переселенців – кожного дня. Тому ми готуємо різні страви. Люди приходять – безплатно отримують ці страви. Вони можуть взяти на себе, на свою родину на цілий день. Це три страви – перша, друга й третя. Хочу сказати, що сьогодні такий попит є. І ми продовжуватимемо годувати людей безплатно”, – сказав Терехов.

Він також зазначив, що соціальні працівники терцентрів дев’яти районів Харкова надають послуги 5,5 тисячі харків’ян, які не виходять із дому та буквально прикуті до ліжка.

А завдяки допомозі міжнародних партнерів частині літніх мешканців міста видали обігрівачі перед зимою.

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Я вдячний нашим міжнародним партнерам, фондам, завдяки яким ми роздали напередодні опалювального сезону 2,5 тисячі обігрівачів. Люди зможуть ними теж користуватися. Готуємося до зими – до тяжкого опалювального сезону“, – зазначив Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 09:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Літнім харків’янам та переселенцям продовжують видавати їжу у спеціально створених пунктах. В етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов розповів про соцпослуги, які надають найменш захищеним мешканцям".