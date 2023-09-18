В Белгороде неизвестный мститель поджег памятный знак оккупантам
Так называемую «конструкцию «Z» подожгли около полуночи в российском Белгороде. На это пожаловался мэр города Валентин Демидов (беглый депутат-«регионал»).
«Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию «Z», установленную возле пр. Ватутина. Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следствено-розыскные мероприятия», — написал белгородский мэр в telegram.
По его утверждению, «конструкция практически не пострадала». При этом Демидов сразу же пообещал «привести ее в порядок».
Видео «подгоревшей» конструкции публиковали местные паблики.
Инсталляцию в захватническом стиле — огромную букву «Z», обозначающую военных преступников, совершающих зверства в Украине, установили в соседнем с Харьковщиной российском Белгороде в 2022 году. Так как памятный знак оккупантам решили приурочить к 9 мая, на нем еще и нарисовали «георгиевскую ленту». Все это «враждебное великолепие» зачем-то разместили неподалеку от памятника великому князю Киевскому Владимиру.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Так называемую «конструкцию «Z» подожгли около полуночи в российском Белгороде. На это пожаловался мэр города Валентин Демидов (беглый депутат-«регионал»)".