Так называемую «конструкцию «Z» подожгли около полуночи в российском Белгороде. На это пожаловался мэр города Валентин Демидов (беглый депутат-«регионал»).

«Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию «Z», установленную возле пр. Ватутина. Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следствено-розыскные мероприятия», — написал белгородский мэр в telegram.

По его утверждению, «конструкция практически не пострадала». При этом Демидов сразу же пообещал «привести ее в порядок».

Видео «подгоревшей» конструкции публиковали местные паблики.

Инсталляцию в захватническом стиле — огромную букву «Z», обозначающую военных преступников, совершающих зверства в Украине, установили в соседнем с Харьковщиной российском Белгороде в 2022 году. Так как памятный знак оккупантам решили приурочить к 9 мая, на нем еще и нарисовали «георгиевскую ленту». Все это «враждебное великолепие» зачем-то разместили неподалеку от памятника великому князю Киевскому Владимиру.