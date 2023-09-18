У Бєлгороді невідомий месник підпалив пам’ятний знак окупантам
Так звану “конструкцію “Z” підпалили близько опівночі в російському Бєлгороді. На це поскаржився мер міста Валентин Демидов (утікач-“регіонал”).
“Сьогодні вночі о 0:29 невідомі підпалили конструкцію “Z”, встановлену біля пр. Ватутіна. Камера зафіксувала момент підпалу, відеозапис передали до поліції. Проводяться слідчо-розшукові заходи”, – написав мер у телеграмі.
За його твердженням, “конструкція практично не постраждала”. При цьому Демидов відразу ж пообіцяв “привести її до ладу”.
Відео конструкції, що підгоріла, публікували місцеві пабліки.
Інсталяцію у загарбницькому стилі – величезну літеру “Z”, що позначає військових злочинців, які вчиняють звірства в Україні, встановили в сусідньому з Харківщиною російському Бєлгороді у 2022 році. Оскільки пам’ятний знак окупантам вирішили присвятити 9 травня, на ньому ще й намалювали “георгіївську стрічку”. Усю цю “ворожу пишноту” навіщось розмістили неподалік пам’ятника великому князю Київському Володимиру.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 09:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Так звану “конструкцію “Z” підпалили близько опівночі в російському Бєлгороді. На це поскаржився мер міста Валентин Демидов (утікач-“регіонал”)".