Так звану “конструкцію “Z” підпалили близько опівночі в російському Бєлгороді. На це поскаржився мер міста Валентин Демидов (утікач-“регіонал”).

“Сьогодні вночі о 0:29 невідомі підпалили конструкцію “Z”, встановлену біля пр. Ватутіна. Камера зафіксувала момент підпалу, відеозапис передали до поліції. Проводяться слідчо-розшукові заходи”, – написав мер у телеграмі.

За його твердженням, “конструкція практично не постраждала”. При цьому Демидов відразу ж пообіцяв “привести її до ладу”.

Відео конструкції, що підгоріла, публікували місцеві пабліки.

Інсталяцію у загарбницькому стилі – величезну літеру “Z”, що позначає військових злочинців, які вчиняють звірства в Україні, встановили в сусідньому з Харківщиною російському Бєлгороді у 2022 році. Оскільки пам’ятний знак окупантам вирішили присвятити 9 травня, на ньому ще й намалювали “георгіївську стрічку”. Усю цю “ворожу пишноту” навіщось розмістили неподалік пам’ятника великому князю Київському Володимиру.