Российские военные незначительно продвинулись в сторону Харьковщины — ISW

Российские войска незначительно продвинулись вдоль дороги к востоку от села Макеевка Луганской области (недалеко от административной границы с Харьковщиной — ред.), сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 13 октября.

Также аналитики процитировали украинские источники и отметили, что российское военное командование направляет элементы всех трех армий для наступательных операций на линии Купянск-Лиман: 1-й гвардейской танковой армии, 6-й и 20-й.

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш также информировал, что россияне интенсифицировали наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.