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Российские военные незначительно продвинулись в сторону Харьковщины — ISW

Мир 07:50   15.10.2023
Елена Нагорная
Российские военные незначительно продвинулись в сторону Харьковщины — ISW

Российские войска незначительно продвинулись вдоль дороги к востоку от села Макеевка Луганской области (недалеко от административной границы с Харьковщиной — ред.), сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 13 октября.

Также аналитики процитировали украинские источники и отметили, что российское военное командование направляет элементы всех трех армий для наступательных операций на линии Купянск-Лиман: 1-й гвардейской танковой армии, 6-й и 20-й.

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш также информировал, что россияне интенсифицировали наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 07:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска незначительно продвинулись вдоль дороги к востоку от села Макеевка Луганской области (недалеко от административной границы с Харьковщиной — ред.), сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 13 октября.".