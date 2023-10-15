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Російські військові незначно просунулися в бік Харківщини – ISW

Політика 07:50   15.10.2023
Олена Нагорна
Російські військові незначно просунулися в бік Харківщини – ISW

Російські війська трохи просунулися вздовж дороги на схід від села Макіївка Луганської області (неподалік адміністративного кордону з Харківщиною – ред.), повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри від 13 жовтня.

Також аналітики процитували українські джерела та зазначили, що російське військове командування направляє елементи всіх трьох армій для наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Лиман: 1-ї гвардійської танкової армії, 6-ї та 20-ї.

Напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках в останні дні істотно загострилася. Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш також поінформував, що росіяни інтенсифікували наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 07:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська трохи просунулися вздовж дороги на схід від села Макіївка Луганської області (неподалік адміністративного кордону з Харківщиною – ред.), повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри від 13 жовтня.".