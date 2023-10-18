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Бросили свои. Харьковские нацгвардейцы пленили оккупанта под Бахмутом (видео)

Общество 08:03   18.10.2023
Елена Нагорная
Бросили свои. Харьковские нацгвардейцы пленили оккупанта под Бахмутом (видео)

Бойцы харьковской 5-й Слобожанской бригады НГУ несколько дней назад во время отражения вражеской штурмовой группы под селом Клещиевка Бахмутского района Донецкой области взяли в плен оккупанта.

В ходе стрелкового боя штурмовая группа противника была поражена FPV-дроном. Отступая, россияне бросили мертвых и раненого, сообщают в пресс-службе бригады.

Раненому пленному — солдату 1307-го полка 6-й дивизии армии РФ Сергею — оказали первую медицинскую помощь. Оккупант рассказал, что сам родом из города Саратов и участвует в полномасштабной войне с начала сентября текущего года «ради денег».

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 08:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 5-й Слобожанской бригады НГУ несколько дней назад во время отражения вражеской штурмовой группы под селом Клещиевка Бахмутского района Донецкой области взяли в плен оккупанта.".