Бросили свои. Харьковские нацгвардейцы пленили оккупанта под Бахмутом (видео)

Бойцы харьковской 5-й Слобожанской бригады НГУ несколько дней назад во время отражения вражеской штурмовой группы под селом Клещиевка Бахмутского района Донецкой области взяли в плен оккупанта.

В ходе стрелкового боя штурмовая группа противника была поражена FPV-дроном. Отступая, россияне бросили мертвых и раненого, сообщают в пресс-службе бригады.

Раненому пленному — солдату 1307-го полка 6-й дивизии армии РФ Сергею — оказали первую медицинскую помощь. Оккупант рассказал, что сам родом из города Саратов и участвует в полномасштабной войне с начала сентября текущего года «ради денег».

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ