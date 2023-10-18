Бросили свои. Харьковские нацгвардейцы пленили оккупанта под Бахмутом (видео)
Бойцы харьковской 5-й Слобожанской бригады НГУ несколько дней назад во время отражения вражеской штурмовой группы под селом Клещиевка Бахмутского района Донецкой области взяли в плен оккупанта.
В ходе стрелкового боя штурмовая группа противника была поражена FPV-дроном. Отступая, россияне бросили мертвых и раненого, сообщают в пресс-службе бригады.
Раненому пленному — солдату 1307-го полка 6-й дивизии армии РФ Сергею — оказали первую медицинскую помощь. Оккупант рассказал, что сам родом из города Саратов и участвует в полномасштабной войне с начала сентября текущего года «ради денег».
Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бахмут, клещиевка, нацгвардия, НГУ, плен, слобожанская бригада, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 08:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 5-й Слобожанской бригады НГУ несколько дней назад во время отражения вражеской штурмовой группы под селом Клещиевка Бахмутского района Донецкой области взяли в плен оккупанта.".