Кинули свої. Харківські нацгвардійці полонили окупанта під Бахмутом (відео)
Бійці харківської 5-ї Слобожанської бригади НГУ кілька днів тому під час відбиття ворожої штурмової групи під селом Кліщіївка Бахмутського району Донецької області взяли в полон окупанта.
У ході стрілецького бою штурмова група супротивника була уражена FPV-дроном. Росіяни кинули мертвих та пораненого, після чого відступили, повідомляють у пресслужбі бригади.
Пораненому полоненому – солдату 1307-го полку 6-ї дивізії армії РФ Сергію – надали першу медичну допомогу. Окупант розповів, що сам родом із міста Саратов і бере участь у повномасштабній війні з початку вересня поточного року “заради грошей”.
Відео: 5-та Слобожанська бригада НГУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бахмут, клещиевка, нацгвардія, НГУ, плен, слобожанская бригада, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 08:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківської 5-ї Слобожанської бригади НГУ кілька днів тому під час відбиття ворожої штурмової групи під селом Кліщіївка Бахмутського району Донецької області взяли в полон окупанта.".