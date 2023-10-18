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Кинули свої. Харківські нацгвардійці полонили окупанта під Бахмутом (відео)

Суспільство 08:03   18.10.2023
Олена Нагорна
Кинули свої. Харківські нацгвардійці полонили окупанта під Бахмутом (відео)

Бійці харківської 5-ї Слобожанської бригади НГУ кілька днів тому під час відбиття ворожої штурмової групи під селом Кліщіївка Бахмутського району Донецької області взяли в полон окупанта.

У ході стрілецького бою штурмова група супротивника була уражена FPV-дроном. Росіяни кинули мертвих та пораненого, після чого відступили, повідомляють у пресслужбі бригади.

Пораненому полоненому – солдату 1307-го полку 6-ї дивізії армії РФ Сергію – надали першу медичну допомогу. Окупант розповів, що сам родом із міста Саратов і бере участь у повномасштабній війні з початку вересня поточного року “заради грошей”.

Відео: 5-та Слобожанська бригада НГУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 08:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківської 5-ї Слобожанської бригади НГУ кілька днів тому під час відбиття ворожої штурмової групи під селом Кліщіївка Бахмутського району Донецької області взяли в полон окупанта.".