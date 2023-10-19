Свалку медицинских отходов нашли на Харьковщине: чиновник получил штраф (фото)
Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
В селе Дубовые Гряды Красноградского района обнаружили несанкционированную свалку медицинских отходов.
Соответствующее обращение поступило в Государственную экологическую инспекцию в Харьковской области.
На месте экоинспекторы действительно обнаружили несанкционированное размещение медицинских отходов на открытом грунте.
За нарушение природоохранного законодательства к административной ответственности привлекли чиновника Сахновщинского поселкового совета. Его оштрафовали и обязали привести засоренные территории в надлежащее экологическое состояние.
По данным экоинспекции, эту свалку ликвидировали.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: медицинские, отходы, свалка, харьковщина, чиновник, штраф, экоинспекция;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Дубовые Гряды Красноградского района обнаружили несанкционированную свалку медицинских отходов.".