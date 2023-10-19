Свалку медицинских отходов нашли на Харьковщине: чиновник получил штраф (фото)

В селе Дубовые Гряды Красноградского района обнаружили несанкционированную свалку медицинских отходов.

Соответствующее обращение поступило в Государственную экологическую инспекцию в Харьковской области.

На месте экоинспекторы действительно обнаружили несанкционированное размещение медицинских отходов на открытом грунте.

За нарушение природоохранного законодательства к административной ответственности привлекли чиновника Сахновщинского поселкового совета. Его оштрафовали и обязали привести засоренные территории в надлежащее экологическое состояние.

По данным экоинспекции, эту свалку ликвидировали.