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Свалку медицинских отходов нашли на Харьковщине: чиновник получил штраф (фото)

Общество 13:44   19.10.2023
Виктория Яковенко
Свалку медицинских отходов нашли на Харьковщине: чиновник получил штраф (фото) Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

В селе Дубовые Гряды Красноградского района обнаружили несанкционированную свалку медицинских отходов.

Соответствующее обращение поступило в Государственную экологическую инспекцию в Харьковской области.

На месте экоинспекторы действительно обнаружили несанкционированное размещение медицинских отходов на открытом грунте.

За нарушение природоохранного законодательства к административной ответственности привлекли чиновника Сахновщинского поселкового совета. Его оштрафовали и обязали привести засоренные территории в надлежащее экологическое состояние.

По данным экоинспекции, эту свалку ликвидировали.

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Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Дубовые Гряды Красноградского района обнаружили несанкционированную свалку медицинских отходов.".