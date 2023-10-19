Звалище медичних відходів знайшли на Харківщині: чиновник отримав штраф (фото)

У селі Дубові Гряди Красноградського району виявили несанкціоноване звалище медичних відходів.

Відповідне звернення надійшло до Держаної екологічної інспекції в Харківській області.

На місці, екоінспектори дійсно виявили несанкціоноване розміщення медичних відходів на відкритому ґрунті.

За порушення природоохоронного законодавства до адміністративної відповідальності притягнули посадову особу Сахновщинської селищної ради. Чиновника оштрафували та зобов’язали привести засмічені території до належного екологічного стану.

Наразі за даними екоінспекції, це сміттєзвалище ліквідували.