Звалище медичних відходів знайшли на Харківщині: чиновник отримав штраф (фото)
Фото: Держана екологічна інспекція в Харківській області
У селі Дубові Гряди Красноградського району виявили несанкціоноване звалище медичних відходів.
Відповідне звернення надійшло до Держаної екологічної інспекції в Харківській області.
На місці, екоінспектори дійсно виявили несанкціоноване розміщення медичних відходів на відкритому ґрунті.
За порушення природоохоронного законодавства до адміністративної відповідальності притягнули посадову особу Сахновщинської селищної ради. Чиновника оштрафували та зобов’язали привести засмічені території до належного екологічного стану.
Наразі за даними екоінспекції, це сміттєзвалище ліквідували.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: медицинские, отходы, свалка, харківщина, чиновник, штраф, экоинспекция;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Дубові Гряди Красноградського району виявили несанкціоноване звалище медичних відходів.".