Харьковские коммунальщики готовятся к ракетным ударам: где брать воду (адреса)
КП «Харьковводоканал» напоминает горожанам об альтернативных источниках воды в случае возможных перебоев.
Адреса расположения колонок с водопроводной водой, колонок и колодцев с технической водой можно найти на стартовой странице официального сайта КП «Харьковводоканал» в разделе «Альтернативные источники воды».
«Учитывая непрерывную враждебную агрессию и высокую вероятность нанесения ракетных ударов, возможны временные перебои с полноценным централизованным водоснабжением. Руководство предприятия прилагает все усилия для обеспечения харьковчан в этот период водой. Одной из альтернатив есть колонки и колодцы. При этом жители города всегда должны помнить о постоянном наличии достаточного запаса воды для первоочередных нужд», – рассказали коммунальщики.
Читайте также: «Что будем делать без света сутки или двое на Харьковщине». Советы Синегубова
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, ракетные, удары, Харьковводоканал, харьковчане;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковские коммунальщики готовятся к ракетным ударам: где брать воду (адреса)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 14:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» напоминает горожанам об альтернативных источниках воды в случае возможных перебоев.".