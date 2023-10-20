Харьковские коммунальщики готовятся к ракетным ударам: где брать воду (адреса)

КП «Харьковводоканал» напоминает горожанам об альтернативных источниках воды в случае возможных перебоев.

Адреса расположения колонок с водопроводной водой, колонок и колодцев с технической водой можно найти на стартовой странице официального сайта КП «Харьковводоканал» в разделе «Альтернативные источники воды».

«Учитывая непрерывную враждебную агрессию и высокую вероятность нанесения ракетных ударов, возможны временные перебои с полноценным централизованным водоснабжением. Руководство предприятия прилагает все усилия для обеспечения харьковчан в этот период водой. Одной из альтернатив есть колонки и колодцы. При этом жители города всегда должны помнить о постоянном наличии достаточного запаса воды для первоочередных нужд», – рассказали коммунальщики.