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Харьковские коммунальщики готовятся к ракетным ударам: где брать воду (адреса)

Общество 14:30   20.10.2023
Виктория Яковенко
Харьковские коммунальщики готовятся к ракетным ударам: где брать воду (адреса) Фото: КП «Харьковводоканал»

КП «Харьковводоканал» напоминает горожанам об альтернативных источниках воды в случае возможных перебоев.

Адреса расположения колонок с водопроводной водой, колонок и колодцев с технической водой можно найти на стартовой странице официального сайта КП «Харьковводоканал» в разделе «Альтернативные источники воды».

«Учитывая непрерывную враждебную агрессию и высокую вероятность нанесения ракетных ударов, возможны временные перебои с полноценным централизованным водоснабжением. Руководство предприятия прилагает все усилия для обеспечения харьковчан в этот период водой. Одной из альтернатив есть колонки и колодцы. При этом жители города всегда должны помнить о постоянном наличии достаточного запаса воды для первоочередных нужд», – рассказали коммунальщики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 14:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» напоминает горожанам об альтернативных источниках воды в случае возможных перебоев.".