Харківські комунальники готуються до ракетних ударів: де брати воду (адреси)

КП «Харківводоканал» нагадує містянам про альтернативні джерела води у випадку можливих перебоїв.

Адреси розташування колонок з водопровідною водою, колонок й колодязів з технічною водою можна знайти на стартовій сторінці офіційного сайту КП «Харківводоканал» у розділі «Альтернативні джерела води».

«Зважуючи на безперервну ворожу агресію і високу вірогідність нанесення ракетних ударів можливі тимчасові перебої з повноцінним централізованим водопостачанням. Керівництво підприємства докладає всіх зусиль для забезпечення харків’ян у цей період водою. Однією з альтернатив є колонки та колодязі. При цьому мешканці міста завжди мають пам’ятати про постійну наявність достатнього запасу води для першочергових потреб», – розповіли комунальники.