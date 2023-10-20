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Харківські комунальники готуються до ракетних ударів: де брати воду (адреси)

Суспільство 14:30   20.10.2023
Вікторія Яковенко
Харківські комунальники готуються до ракетних ударів: де брати воду (адреси) Фото: КП “Харківводоканал”

КП «Харківводоканал» нагадує містянам про альтернативні джерела води у випадку можливих перебоїв.

Адреси розташування колонок з водопровідною водою, колонок й колодязів з технічною водою можна знайти на стартовій сторінці офіційного сайту КП «Харківводоканал» у розділі «Альтернативні джерела води».

«Зважуючи на безперервну ворожу агресію і високу вірогідність нанесення ракетних ударів можливі тимчасові перебої з повноцінним централізованим водопостачанням. Керівництво підприємства докладає всіх зусиль для забезпечення харків’ян у цей період водою. Однією з альтернатив є колонки та колодязі. При цьому мешканці міста завжди мають пам’ятати про постійну наявність достатнього запасу води для першочергових потреб», – розповіли комунальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 14:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» нагадує містянам про альтернативні джерела води у випадку можливих перебоїв.".