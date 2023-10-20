Харківські комунальники готуються до ракетних ударів: де брати воду (адреси)
Фото: КП “Харківводоканал”
КП «Харківводоканал» нагадує містянам про альтернативні джерела води у випадку можливих перебоїв.
Адреси розташування колонок з водопровідною водою, колонок й колодязів з технічною водою можна знайти на стартовій сторінці офіційного сайту КП «Харківводоканал» у розділі «Альтернативні джерела води».
«Зважуючи на безперервну ворожу агресію і високу вірогідність нанесення ракетних ударів можливі тимчасові перебої з повноцінним централізованим водопостачанням. Керівництво підприємства докладає всіх зусиль для забезпечення харків’ян у цей період водою. Однією з альтернатив є колонки та колодязі. При цьому мешканці міста завжди мають пам’ятати про постійну наявність достатнього запасу води для першочергових потреб», – розповіли комунальники.
Читайте також: «Що будемо робити без світла добу або дві на Харківщині». Поради Синєгубова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, ракетные, удары, Харьковводоканал, харьковчане;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харківські комунальники готуються до ракетних ударів: де брати воду (адреси)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 14:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» нагадує містянам про альтернативні джерела води у випадку можливих перебоїв.".