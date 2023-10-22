Стрелял из пистолета в центре Харькова: патрульные поймали подозреваемого
Патрульные на улице Сумской — в самом центре Харькова — задержали мужчину с пистолетом.
«Вчера днем, во время патрулирования Шевченковского района, патрульные получили сообщение о двух мужчинах, которые произвели несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет. Полицейские, получив подробное описание, передали информацию в радиоэфир и немедленно приступили к поиску вероятных правонарушителей», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Харьковской области.
Одного из подозреваемых, который подходил под описание свидетелей стрельбы, обнаружили на Сумской.
«Во время общения мужчина сообщил, что имеет с собой пневматический пистолет, из которого недавно произвел выстрелы в центре города», — отметили патрульные.
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Как оказалось, задержанные находится в розыске, так как скрывается от суда. Его подозревают в разбое. Задержанного патрульные передали следователям.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задержали, патрульная полиция, пистолет, стрельба;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 12:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные на улице Сумской — в самом центре Харькова — задержали мужчину с пистолетом".