Стрелял из пистолета в центре Харькова: патрульные поймали подозреваемого

Патрульные на улице Сумской — в самом центре Харькова — задержали мужчину с пистолетом.

«Вчера днем, во время патрулирования Шевченковского района, патрульные получили сообщение о двух мужчинах, которые произвели несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет. Полицейские, получив подробное описание, передали информацию в радиоэфир и немедленно приступили к поиску вероятных правонарушителей», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Харьковской области.

Одного из подозреваемых, который подходил под описание свидетелей стрельбы, обнаружили на Сумской.

«Во время общения мужчина сообщил, что имеет с собой пневматический пистолет, из которого недавно произвел выстрелы в центре города», — отметили патрульные.

Как оказалось, задержанные находится в розыске, так как скрывается от суда. Его подозревают в разбое. Задержанного патрульные передали следователям.