Стріляв із пістолета в центрі Харкова: патрульні зловили підозрюваного

Патрульні на вулиці Сумській – у самому центрі Харкова – затримали чоловіка з пістолетом.

“Вчора вдень, під час патрулювання Шевченківського району, патрульні отримали повідомлення про двох чоловіків, які здійснили декілька пострілів з предмета, схожого на пістолет. Поліцейські, отримавши детальний опис, передали інформацію в радіоефір та негайно розпочали пошук імовірних правопорушників”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції в Харківській області.

Одного з підозрюваних, який підходив під опис свідків стрілянини, виявили на Сумській.

“Під час спілкування чоловік повідомив, що має із собою пневматичний пістолет, з якого нещодавно зробив постріли в центрі міста”, – зазначили патрульні.

Як виявилося, затриманий перебував у розшуку, бо переховувався від суду. Його підозрюють у розбої. Затриманого патрульні передали слідчим.