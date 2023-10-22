Live
  • Нд 22.10.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

Стріляв із пістолета в центрі Харкова: патрульні зловили підозрюваного

Події 12:50   22.10.2023
Оксана Горун
Стріляв із пістолета в центрі Харкова: патрульні зловили підозрюваного

Патрульні на вулиці Сумській – у самому центрі Харкова – затримали чоловіка з пістолетом.

Вчора вдень, під час патрулювання Шевченківського району, патрульні отримали повідомлення про двох чоловіків, які здійснили декілька пострілів з предмета, схожого на пістолет. Поліцейські, отримавши детальний опис, передали інформацію в радіоефір та негайно розпочали пошук імовірних правопорушників”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції в Харківській області.

Одного з підозрюваних, який підходив під опис свідків стрілянини, виявили на Сумській.

“Під час спілкування чоловік повідомив, що має із собою пневматичний пістолет, з якого нещодавно зробив постріли в центрі міста”, – зазначили патрульні.

Читайте також: У Харкові чоловік відкрив вогонь по подружжю та машині, його взяли під варту

Як виявилося, затриманий перебував у розшуку, бо переховувався від суду. Його підозрюють у розбої. Затриманого патрульні передали слідчим.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Стріляв із пістолета в центрі Харкова: патрульні зловили підозрюваного
Стріляв із пістолета в центрі Харкова: патрульні зловили підозрюваного
22.10.2023, 12:50
У Харкові лунають вибухи. Місто атакують ворожі ракети – Терехов
У Харкові лунають вибухи. Місто атакують ворожі ракети – Терехов
21.10.2023, 22:17
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
19.10.2023, 21:52
Серед постраждалих від удару по “Новій пошті” – жителі Харкова – Терехов
Серед постраждалих від удару по “Новій пошті” – жителі Харкова – Терехов
22.10.2023, 11:39
Що відбувалося на терміналі “Нової пошти” одразу після ракетного удару (відео)
Що відбувалося на терміналі “Нової пошти” одразу після ракетного удару (відео)
22.10.2023, 11:15
Рухнула стіна будинку: прокурори показали фото з місця прильоту на Харківщині
Рухнула стіна будинку: прокурори показали фото з місця прильоту на Харківщині
22.10.2023, 10:17

Новини за темою:

10:00
У Харкові виявили чергового “Мамона”: пішов в агенти ФСБ навесні цього року
16:58
У Харкові затримали жінку, яка торгувала психотропами (фото)
10:19
В Харкові затримали агентів ГРУ – СБУ (фото)
14:14
У Харкові піймали хулігана, якого шукали понад два роки
10:29
Два роки був у розшуку: прикордонники зловили підозрюваного на Харківщині

Ви читали новину: «Стріляв із пістолета в центрі Харкова: патрульні зловили підозрюваного»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 12:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні на вулиці Сумській – у самому центрі Харкова – затримали чоловіка з пістолетом".