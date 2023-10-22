Стріляв із пістолета в центрі Харкова: патрульні зловили підозрюваного
Патрульні на вулиці Сумській – у самому центрі Харкова – затримали чоловіка з пістолетом.
“Вчора вдень, під час патрулювання Шевченківського району, патрульні отримали повідомлення про двох чоловіків, які здійснили декілька пострілів з предмета, схожого на пістолет. Поліцейські, отримавши детальний опис, передали інформацію в радіоефір та негайно розпочали пошук імовірних правопорушників”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції в Харківській області.
Одного з підозрюваних, який підходив під опис свідків стрілянини, виявили на Сумській.
“Під час спілкування чоловік повідомив, що має із собою пневматичний пістолет, з якого нещодавно зробив постріли в центрі міста”, – зазначили патрульні.
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Як виявилося, затриманий перебував у розшуку, бо переховувався від суду. Його підозрюють у розбої. Затриманого патрульні передали слідчим.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 12:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні на вулиці Сумській – у самому центрі Харкова – затримали чоловіка з пістолетом".