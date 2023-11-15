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Дождь и ночью, и днем. Прогноз погоды в Харькове и области на 16 ноября

Общество 20:07   15.11.2023
Елена Нагорная
Дождь и ночью, и днем. Прогноз погоды в Харькове и области на 16 ноября Фото: Василий Голосный

В четверг, 16 ноября, в Харькове и области ночью ожидается небольшой дождь, днем — также дождь. По региону местами туманы.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, а днем — 6 — 8 градусов.

По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем — 4 — 9 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 20:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 16 ноября, в Харькове и области ночью ожидается небольшой дождь, днем — также дождь. По региону местами туманы.".