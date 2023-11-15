Дождь и ночью, и днем. Прогноз погоды в Харькове и области на 16 ноября

В четверг, 16 ноября, в Харькове и области ночью ожидается небольшой дождь, днем — также дождь. По региону местами туманы.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, а днем — 6 — 8 градусов.

По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем — 4 — 9 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.