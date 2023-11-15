Дощ і вночі, і вдень. Прогноз погоди в Харкові та області на 16 листопада

У четвер, 16 листопада, у Харкові та області вночі очікується невеликий дощ, удень – також дощ. По регіону місцями тумани.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, а вдень – 6 – 8 градусів.

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 4 – 9 градусів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.