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Дощ і вночі, і вдень. Прогноз погоди в Харкові та області на 16 листопада

Суспільство 20:07   15.11.2023
Олена Нагорна
Дощ і вночі, і вдень. Прогноз погоди в Харкові та області на 16 листопада Фото: Василь Голосний

У четвер, 16 листопада, у Харкові та області вночі очікується невеликий дощ, удень – також дощ. По регіону місцями тумани.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, а вдень – 6 – 8 градусів.

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 4 – 9 градусів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 20:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 16 листопада, у Харкові та області вночі очікується невеликий дощ, удень – також дощ. По регіону місцями тумани.".