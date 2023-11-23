Харьков — четвертый город в Украине по количеству открытых ФЛП

В Харьков активно возвращаются жители и бизнес, заявил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Я благодарен нашему бизнесу, который возвращается. Очень многие предприниматели возвращаются, несмотря на ужасные события, несмотря на ужасы войны, постоянные обстрелы. Сегодня, по статистике, мы четвертые в стране по открытию новых ФЛП. И это очень радостные новости», — сказал Терехов.

Он отметил, что продолжается и возвращение в город жителей.

«Очень много сегодня вернулось горожан в Харьков. Если брать статистику, март прошлого года, когда были активные боевые действия рядом с Харьковом, когда постоянно, постоянно, по несколько раз в день обстреливали наш город, разрушали нам инфраструктуру, разрушали жилые дома, тогда в Харькове находилось примерно 300 тысяч харьковчан. Представьте себе: всего 300 тысяч харьковчан», — поделился мэр города.

По последним данным, которые озвучивала мэрия, сейчас в Харькове живет уже порядка 1 миллиона 300 тысяч жителей.