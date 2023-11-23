Live
  • Чт 23.11.2023
    • Харків
  •   -6°С
  • USD 36.07
  • EUR 39.34

Харків – четверте місто в Україні за кількістю відкритих ФОПів

Економіка 09:58   23.11.2023
Оксана Горун
Харків – четверте місто в Україні за кількістю відкритих ФОПів

У Харків активно повертаються мешканці та бізнес, заявив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

“Я вдячний нашому бізнесу, який повертається. Дуже багато підприємців повертаються, попри жахливі події, попри жахи війни, постійні обстріли. Сьогодні, за статистикою, ми четверті в країні щодо відкриття нових ФОПів. І це дуже радісні новини”, – сказав Терехов.

Він зазначив, що продовжується і повернення до міста мешканців.

“Дуже багато сьогодні повернулося містян у Харків. Крім цього, якщо брати статистику, березень минулого року, коли були активні бойові дії поряд із Харковом, коли постійно, постійно, по декілька разів на день обстрілювали наше місто, руйнували нам інфраструктуру, руйнували житлові будинки, тоді у Харкові знаходилось приблизно 300 тисяч харків’ян. Уявіть собі: всього 300 тисяч харків’ян“, – поділився мер міста.

Читайте також:  Нова система оповіщення в Харкові буде оперативнішою: мер повідомив подробиці

За останніми даними, які озвучувала мерія, зараз у Харкові живе вже близько 1 мільйона 300 тисяч жителів.

Автор: Оксана Горун
Популярно
4 дітей переховують від евакуації в Куп’янському районі Харківщини – Синєгубов
4 дітей переховують від евакуації в Куп’янському районі Харківщини – Синєгубов
23.11.2023, 14:42
Начальниця МСЕК у Харкові сяде на п’ять років
Начальниця МСЕК у Харкові сяде на п’ять років
23.11.2023, 10:29
За тиждень бригади КВПВ Харкова вивезли понад 47 тисяч кубометрів сміття
За тиждень бригади КВПВ Харкова вивезли понад 47 тисяч кубометрів сміття
23.11.2023, 14:01
“Неадекватні матері приїхали”: як вивозили 37 дітей Харківщини з РФ
“Неадекватні матері приїхали”: як вивозили 37 дітей Харківщини з РФ
22.11.2023, 09:49
Хуліган, який розмалював вагони метро у Харкові, проведе 14 діб в ізоляторі
Хуліган, який розмалював вагони метро у Харкові, проведе 14 діб в ізоляторі
23.11.2023, 13:42
Нова система оповіщення в Харкові буде оперативнішою: мер повідомив подробиці
Нова система оповіщення в Харкові буде оперативнішою: мер повідомив подробиці
23.11.2023, 09:28

Новини за темою:

13:41
Збільшили кредит для розвитку бізнесу, за яким Харків відшкодовує відсотки
11:00
Для підприємців Харківщини проведуть семінар від USAID
20:20
До і понад 20 тисяч євро. Гранти для бізнесу обіцяють видавати на Харківщині
21:23
Чи буде спеціальний податковий режим для Харківщини. Чумак – про перспективи
07:59
У Харкові просять змінити критерії бронювання від мобілізації для бізнесу

Ви читали новину: «Харків – четверте місто в Україні за кількістю відкритих ФОПів»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 09:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харків активно повертаються мешканці та бізнес, заявив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов".