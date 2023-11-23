Харків – четверте місто в Україні за кількістю відкритих ФОПів

У Харків активно повертаються мешканці та бізнес, заявив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

“Я вдячний нашому бізнесу, який повертається. Дуже багато підприємців повертаються, попри жахливі події, попри жахи війни, постійні обстріли. Сьогодні, за статистикою, ми четверті в країні щодо відкриття нових ФОПів. І це дуже радісні новини”, – сказав Терехов.

Він зазначив, що продовжується і повернення до міста мешканців.

“Дуже багато сьогодні повернулося містян у Харків. Крім цього, якщо брати статистику, березень минулого року, коли були активні бойові дії поряд із Харковом, коли постійно, постійно, по декілька разів на день обстрілювали наше місто, руйнували нам інфраструктуру, руйнували житлові будинки, тоді у Харкові знаходилось приблизно 300 тисяч харків’ян. Уявіть собі: всього 300 тисяч харків’ян“, – поділився мер міста.

За останніми даними, які озвучувала мерія, зараз у Харкові живе вже близько 1 мільйона 300 тисяч жителів.