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Из-за аварии троллейбусы в Харькове на Новых Домах сегодня изменят маршруты

Общество 16:35   23.11.2023
Оксана Якушко
Из-за аварии троллейбусы в Харькове на Новых Домах сегодня изменят маршруты Фото: Харьковский горсовет

Сегодня вечером с 20:00 и до завершения движения, троллейбусы №1 и №3 не будут ходить на пр. Байрона, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Садовопарковой, и на пр. Петра Григоренко, на участке от пр. Байрона до разворотного круга «Дворец спорта».

Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

№3: разворотный круг «Ул. Университетская» — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Байрона — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ул. 12 Апреля».

(в обратном направлении): разворотный круг «Ул. 12 Апреля» — ул. 12 Апреля — пр. Александровский — ул. Садовопарковая — ул. Харьковских Дивизий — пр. Героев Харькова — ст. м. «Турбоатом» (разворот) — пр. Героев Харькова — пр. Льва Ландау — пр. Байрона – пр. Гагарина — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «Ул. Университетская».

№1: не курсирует.

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Автор: Оксана Якушко
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Троллейбусы в Харькове изменят маршрут из-за аварии на сети

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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 16:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня вечером с 20:00 и до завершения движения, троллейбусы №1 и №3 не будут ходить на пр. Байрона, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Садовопарковой, и на пр. Петра Григоренко, на участке от пр. Байрона до разворотного круга «Дворец спорта».".