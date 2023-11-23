Через аварію тролейбуси у Харкові на Нових Будинках сьогодні змінять маршрут
Сьогодні ввечері від 20:00 і до завершення руху тролейбуси №1 та №3 не ходитимуть на пр. Льва Ландау до вул. Садовопаркової, і на пр. Петра Григоренка, на ділянці від пр. Байрона до розворотного кола «Палац спорту».
Це пов’язано із аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня».
(у зворотному напрямку): розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом» (розворот) – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська».
№1: не курсуватиме.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: авария, маршрут, новые дома, транспорт, троллейбус, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 16:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ввечері від 20:00 і до завершення руху тролейбуси №1 та №3 не ходитимуть на пр. Льва Ландау до вул. Садовопаркової, і на пр. Петра Григоренка, на ділянці від пр. Байрона до розворотного кола «Палац спорту». ".