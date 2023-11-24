«Им не место на украинской земле» — харьковские воины ударили по живой силе РФ
Воины харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко из артиллерии поразили живую силу врага.
Видео точной работы опубликовали в Telegram-канале бригады.
«Им не место на украинской земле!», — подписали защитники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 бригада, артиллерия, воины, живая, рф, сила, харьковские;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко из артиллерии поразили живую силу врага.".