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«Им не место на украинской земле» — харьковские воины ударили по живой силе РФ

Общество 12:28   24.11.2023
Виктория Яковенко
«Им не место на украинской земле» — харьковские воины ударили по живой силе РФ

Воины харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко из артиллерии поразили живую силу врага.

Видео точной работы опубликовали в Telegram-канале бригады.

«Им не место на украинской земле!», — подписали защитники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 12:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко из артиллерии поразили живую силу врага.".