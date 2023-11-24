«Їм не місце на українській землі» – харківські воїни вдарили по живій силі РФ
Воїни харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка з артилерії уразили живу силу ворога.
Відео влучної роботи опублікували у телеграм-каналі бригади.
«Їм не місце на українській землі!», – підписали захисники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 бригада, артиллерия, воины, живая, рф, сила, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 12:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка з артилерії уразили живу силу ворога.".