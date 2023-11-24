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«Їм не місце на українській землі» – харківські воїни вдарили по живій силі РФ

Суспільство 12:28   24.11.2023
Вікторія Яковенко
«Їм не місце на українській землі» – харківські воїни вдарили по живій силі РФ

Воїни харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка з артилерії уразили живу силу ворога.

Відео влучної роботи опублікували у телеграм-каналі бригади.

«Їм не місце на українській землі!», – підписали захисники.

Читайте також: Дрони харківських воїнів уразили ворожу техніку під Бахмутом (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 12:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка з артилерії уразили живу силу ворога.".