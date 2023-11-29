600 гривен украла у пожилой женщины прохожая на Харьковщине

61-летняя злоумышленница нашла на улице женскую сумку и похитила из кошелька более 600 гривен, сообщили в Нацполиции.

71-летняя жительница села Рябоконево потеряла на улице сумку с личными вещами и деньгами.

Участковые офицеры полиции установили, что 61-летняя жительница села Ковалевка на одной из улиц в селе Рябоконево обнаружила на земле женскую сумку. Пока никто не видел, она открыла найденную сумку, вынула кошелек и забрала оттуда более 600 гривен. Деньги потратила на свои нужды.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.