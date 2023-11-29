600 гривен украла у пожилой женщины прохожая на Харьковщине
61-летняя злоумышленница нашла на улице женскую сумку и похитила из кошелька более 600 гривен, сообщили в Нацполиции.
71-летняя жительница села Рябоконево потеряла на улице сумку с личными вещами и деньгами.
Участковые офицеры полиции установили, что 61-летняя жительница села Ковалевка на одной из улиц в селе Рябоконево обнаружила на земле женскую сумку. Пока никто не видел, она открыла найденную сумку, вынула кошелек и забрала оттуда более 600 гривен. Деньги потратила на свои нужды.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: воровство, гривни, кошелек, Нацполиция, пожилая женщина, сумка;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 18:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "61-летняя злоумышленница нашла на улице женскую сумку и похитила из кошелька более 600 гривен, сообщили в Нацполиции.".