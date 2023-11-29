600 гривень поцупила у літньої пані перехожа на Харківщині
61-річна зловмисниця знайшла на вулиці жіночу сумку та викрала з гаманця понад 600 гривень, повідомили у Нацполіції.
71-річна жителька села Рябоконево загубила на вулиці сумку з особистими речами та грошима. Дільничні офіцери поліції встановили, що 61-річна мешканка села Ковалівка на одній з вулиць в селі Рябоконево знайшла на землі жіночу сумку. Поки ніхто не бачив, вона відкрила знайдену сумку, дістала гаманець та забрала звідти понад 600 гривень. Гроші витратила на свої потреби.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: воровство, гривни, кошелек, Нацполиция, пожилая женщина, сумка;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 18:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річна зловмисниця знайшла на вулиці жіночу сумку та викрала з гаманця понад 600 гривень, повідомили у Нацполіції.".