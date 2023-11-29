Live
  • Ср 29.11.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.36
  • EUR 39.82

600 гривень поцупила у літньої пані перехожа на Харківщині

Події 18:12   29.11.2023
Оксана Якушко
600 гривень поцупила у літньої пані перехожа на Харківщині

61-річна зловмисниця знайшла на вулиці жіночу сумку та викрала з гаманця понад 600 гривень, повідомили у Нацполіції.

71-річна жителька села Рябоконево загубила на вулиці сумку з особистими речами та грошима. Дільничні офіцери поліції встановили, що 61-річна мешканка села Ковалівка на одній з вулиць в селі Рябоконево знайшла на землі жіночу сумку. Поки ніхто не бачив, вона відкрила знайдену сумку, дістала гаманець та забрала звідти понад 600 гривень. Гроші витратила на свої потреби.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: У Харкові в маршрутці обікрали жінку: зловмисників піймали (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
29.11.2023, 11:12
Чи припиняться опади. Прогноз погоди в Харкові та області на 30 листопада
Чи припиняться опади. Прогноз погоди в Харкові та області на 30 листопада
29.11.2023, 19:05
Оренда та зміни до бюджету: Терехов скликає сесію міськради (порядок денний)
Оренда та зміни до бюджету: Терехов скликає сесію міськради (порядок денний)
29.11.2023, 18:35
600 гривень поцупила у літньої пані перехожа на Харківщині
600 гривень поцупила у літньої пані перехожа на Харківщині
29.11.2023, 18:12
Евакуйовані з Куп’янщини родини з дітьми намагаються повернутися – Синєгубов
Евакуйовані з Куп’янщини родини з дітьми намагаються повернутися – Синєгубов
29.11.2023, 17:44
Розшукують 13-річного підлітка на Харківщині, який пішов з дому
Розшукують 13-річного підлітка на Харківщині, який пішов з дому
29.11.2023, 16:59

Новини за темою:

16:09
35 кг їжі “в дорогу”. Росіяни обікрали турецький готель в Анталії (відео)
12:22
9 розбійників на Харківщині видавали себе за поліціянтів і грабували людей
17:28
Поліція впіймала трьох одеситів, які на Харківщині вкрали двигун від човна
15:43
20 років кібершпигуни рф крали інформацію з комп’ютерів НАТО. Їх зупинили
14:13
На Харківщині на 3 роки посадили керівницю пошти, яка крала гроші клієнтів

Ви читали новину: «600 гривень поцупила у літньої пані перехожа на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 18:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річна зловмисниця знайшла на вулиці жіночу сумку та викрала з гаманця понад 600 гривень, повідомили у Нацполіції.".