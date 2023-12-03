Под Купянском и Лиманом враг активно включился по дронам — Фитьо
420 раз открывали огонь по позициям украинских защитников российские военные на Купянско-Лиманском направлении в течение суток. Также они применили 16 дронов-камикадзе, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«Видим, что активно применяются дроны по украинским позициям. Здесь россияне достаточно активно включились. И много, большое количество изготавливают этих дронов», — отметил Фитьо.
Он напомнил, что на Купянском направлении украинские военные отбили семь вражеских атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, а также еще четыре — на Лиманском, возле Серебрянского лесничества.
При этом он констатировал, что потери врага очень высоки. Только за первые недели ноября на линии ответственности ОСГВ «Хортица» были убиты или ранены 8700 военных РФ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВСУ, дроны, купянск, Лиман, обстрелы, Фитьо, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 10:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "420 раз открывали огонь по позициям украинских защитников российские военные на Купянско-Лиманском направлении в течение суток. Также они применили 16 дронов-камикадзе, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".