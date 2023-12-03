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Под Купянском и Лиманом враг активно включился по дронам — Фитьо

Происшествия 10:05   03.12.2023
Елена Нагорная
Под Купянском и Лиманом враг активно включился по дронам — Фитьо

420 раз открывали огонь по позициям украинских защитников российские военные на Купянско-Лиманском направлении в течение суток. Также они применили 16 дронов-камикадзе, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Видим, что активно применяются дроны по украинским позициям. Здесь россияне достаточно активно включились. И много, большое количество изготавливают этих дронов», — отметил Фитьо.

Он напомнил, что на Купянском направлении украинские военные отбили семь вражеских атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, а также еще четыре — на Лиманском, возле Серебрянского лесничества.

При этом он констатировал, что потери врага очень высоки. Только за первые недели ноября на линии ответственности ОСГВ «Хортица» были убиты или ранены 8700 военных РФ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 10:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "420 раз открывали огонь по позициям украинских защитников российские военные на Купянско-Лиманском направлении в течение суток. Также они применили 16 дронов-камикадзе, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".