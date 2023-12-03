Під Куп’янськом і Лиманом ворог активно включилися по дронах – Фітьо
420 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників російські військові на Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби. Також вони застосували 16 дронів-камікадзе, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
“Бачимо, що активно застосовуються дрони по українських позиціях. Тут росіяни досить активно включилися. І багато, велику кількість виготовляє цих дронів“, – зазначив Фітьо.
Він нагадав, що на Куп’янському напрямку українські військові відбили сім ворожих атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, а також ще чотири – на Лиманському, біля Серебрянського лісництва.
При цьому він констатував, що втрати ворога дуже високі. Тільки за перші тижні листопада на лінії відповідальності ОСУВ “Хортиця” було вбито або поранено 8700 військових РФ.
Читайте також: Підвезли свіже м’ясо – ЗСУ про атаки РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дроны, ЗСУ, куп'янск, Лиман, обстріли, Фитьо, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Під Куп’янськом і Лиманом ворог активно включилися по дронах – Фітьо»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 10:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "420 420 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників російські військові на Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби. Також вони застосували 16 дронів-камікадзе, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".