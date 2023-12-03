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Під Куп’янськом і Лиманом ворог активно включилися по дронах – Фітьо

Події 10:05   03.12.2023
Олена Нагорна
Під Куп’янськом і Лиманом ворог активно включилися по дронах – Фітьо

420 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників російські військові на Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби. Також вони застосували 16 дронів-камікадзе, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Бачимо, що активно застосовуються дрони по українських позиціях. Тут росіяни досить активно включилися. І багато, велику кількість виготовляє цих дронів“, – зазначив Фітьо.

Він нагадав, що на Куп’янському напрямку українські військові відбили сім ворожих атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, а також ще чотири – на Лиманському, біля Серебрянського лісництва.

При цьому він констатував, що втрати ворога дуже високі. Тільки за перші тижні листопада на лінії відповідальності ОСУВ “Хортиця” було вбито або поранено 8700 військових РФ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 10:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "420 420 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників російські військові на Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби. Також вони застосували 16 дронів-камікадзе, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".