Під Куп’янськом і Лиманом ворог активно включилися по дронах – Фітьо

420 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників російські військові на Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби. Також вони застосували 16 дронів-камікадзе, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“Бачимо, що активно застосовуються дрони по українських позиціях. Тут росіяни досить активно включилися. І багато, велику кількість виготовляє цих дронів“, – зазначив Фітьо.

Він нагадав, що на Куп’янському напрямку українські військові відбили сім ворожих атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, а також ще чотири – на Лиманському, біля Серебрянського лісництва.

При цьому він констатував, що втрати ворога дуже високі. Тільки за перші тижні листопада на лінії відповідальності ОСУВ “Хортиця” було вбито або поранено 8700 військових РФ.