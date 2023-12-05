В налоговой сообщили, сколько волонтеров зарегистрировали на Харьковщине

ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области в День волонтера сообщило статистические данные из Реестра волонтеров.

«На Харьковщине по состоянию на 1 декабря 2023 зарегистрировано 682 волонтера. В 2023 году включены в этот Реестр – 404 волонтера», — проинформировала пресс-служба ГУ ГНС в Харьковской области.

Безусловно, эти данные не формируют исчерпывающую картину о волонтерском движении в Харьковской области. В Реестре волонтеров ГНС граждане Украины регистрируются добровольно — когда собирают благотворительные средства на собственные банковские карточки. Это необходимо для того, чтобы у ГНС не возникало вопросов к такому поступлению средств и их не включили в ежегодный налогооблагаемый доход гражданина. При этом такие средства все равно необходимо собирать на спецсчет и документально подтверждать дальнейшие расходы на благотворительность.

Регистрация в реестре не является обязательной, поэтому далеко не все волонтеры ее оформляют.