У податковій повідомили, скільки волонтерів зареєстрували на Харківщині
ГУ Державної податкової служби в Харківській області в День волонтера повідомило статистичні дані з Реєстру волонтерів.
“На Харківщині станом на 1 грудня 2023 року зареєстровано 682 волонтери. У 2023 році включено до цього Реєстру – 404 волонтери”, – поінформувала пресслужба ГУ ДПС у Харківській області.
Безперечно, ці дані не формують вичерпну картину про волонтерський рух у Харківській області. У Реєстрі волонтерів ДПС громадяни України реєструються добровільно – коли збирають благодійні кошти на власні банківські картки. Це необхідно для того, щоб у ДПС не виникало питань до такого надходження коштів та їх не включили до щорічного оподатковуваного доходу громадянина. При цьому такі кошти все одно необхідно збирати на спецрахунок та документально підтверджувати подальші витрати на благодійність.
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Реєстрація у реєстрі не є обов’язковою, тож далеко не всі волонтери її оформлюють.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГУ ГНС, день волонтера, налоговая, реестр;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 11:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ Державної податкової служби в Харківській області в День волонтера повідомило статистичні дані з Реєстру волонтерів".