В харьковском экопарке показали, как котомедведи лакомятся фруктами (видео)
В зимний рацион бинтуронгов, которые живут в экопарке под Харьковом, ввели различные фрукты: бананы, мандарины, авокадо и сливы.
Пресс-служба зверинца опубликовала видео, как котомедведи все это с удовольствием поедают.
«Бинтуронги — признанные сладкоежки», — констатируют в экопарке.
Видео: Facebook экопарка
Напомним, в преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходил Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводилось мероприятие, также уже разминирована.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бинтуронг, котомедведь, фрукты, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В зимний рацион бинтуронгов, которые живут в экопарке под Харьковом, ввели различные фрукты: бананы, мандарины, авокадо и сливы.".