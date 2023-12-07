В харьковском экопарке показали, как котомедведи лакомятся фруктами (видео)

В зимний рацион бинтуронгов, которые живут в экопарке под Харьковом, ввели различные фрукты: бананы, мандарины, авокадо и сливы.

Пресс-служба зверинца опубликовала видео, как котомедведи все это с удовольствием поедают.

«Бинтуронги — признанные сладкоежки», — констатируют в экопарке.

Видео: Facebook экопарка

Напомним, в преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходил Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводилось мероприятие, также уже разминирована.