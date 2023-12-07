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У харківському екопарку показали, як котоведмеді ласують фруктами (відео)

Суспільство 18:32   07.12.2023
Олена Нагорна
У харківському екопарку показали, як котоведмеді ласують фруктами (відео)

У зимовий раціон бінтуронгів, які живуть в екопарку під Харковом, ввели різні фрукти: банани, мандарини, авокадо та сливи.

Пресслужба звіринцю опублікувала відео, як котоведмеді все це із задоволенням поїдають.

Бінтуронги – визнані ласунчики“, – констатують в екопарку.

Відео: фейсбук екопарку

Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.

Читайте також: Левенята підростають у Харкові: екопарк опублікував відео

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 18:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зимовий раціон бінтуронгів, які живуть в екопарку під Харковом, ввели різні фрукти: банани, мандарини, авокадо та сливи.".