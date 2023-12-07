У харківському екопарку показали, як котоведмеді ласують фруктами (відео)

У зимовий раціон бінтуронгів, які живуть в екопарку під Харковом, ввели різні фрукти: банани, мандарини, авокадо та сливи.

Пресслужба звіринцю опублікувала відео, як котоведмеді все це із задоволенням поїдають.

“Бінтуронги – визнані ласунчики“, – констатують в екопарку.

Відео: фейсбук екопарку

Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.