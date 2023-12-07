У харківському екопарку показали, як котоведмеді ласують фруктами (відео)
У зимовий раціон бінтуронгів, які живуть в екопарку під Харковом, ввели різні фрукти: банани, мандарини, авокадо та сливи.
Пресслужба звіринцю опублікувала відео, як котоведмеді все це із задоволенням поїдають.
“Бінтуронги – визнані ласунчики“, – констатують в екопарку.
Відео: фейсбук екопарку
Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.
Читайте також: Левенята підростають у Харкові: екопарк опублікував відео
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бинтуронг, котомедведь, фрукты, Харків, экопарк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У харківському екопарку показали, як котоведмеді ласують фруктами (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 18:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зимовий раціон бінтуронгів, які живуть в екопарку під Харковом, ввели різні фрукти: банани, мандарини, авокадо та сливи.".