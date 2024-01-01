Подростка выписали: Синегубов сообщил о состоянии раненых от ракетного удара
16-летнего парня, который получил ранения и ссадины в результате ракетного удара по центру Харькова 30 декабря, выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В медучреждениях области остаются 11 пострадавших в результате ракетного удара.
«В хирургических отделениях находятся двое пострадавших. Еще шесть пострадавших проходят лечение в отделениях нейрохирургии. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Также трое раненых находятся в стабильном состоянии в отделении политравмы», — рассказал Синегубов.
Напомним, вечером 30 декабря россияне атаковали Харьков ракетами. Взрывы прогремели около 19:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов. Позже выяснили, что враг бил в том числе ракетами «Искандер». Пострадали 28 человек. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, был частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Еще три «прилета» зафиксировали в Индустриальном районе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ракетний удар, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 14:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летнего парня, который получил ранения и ссадины в результате ракетного удара по центру Харькова 30 декабря, выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".