Live
  • Пн 01.01.2024
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 38
  • EUR 42

Підлітка виписали: Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару

Суспільство 14:15   01.01.2024
Олена Нагорна
Підлітка виписали: Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару

16-річного хлопця, який отримав поранення та садна внаслідок ракетного удару по центру Харкова 30 грудня, виписали з лікарні у задовільному стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У медзакладах області залишаються 11 постраждалих унаслідок ракетного удару.

У хірургічних відділеннях перебувають двоє потерпілих. Ще шість постраждалих проходять лікування у відділеннях нейрохірургії. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний. Також троє поранених перебувають в стабільному стані у відділенні політравми“, – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, 30 грудня росіяни атакували Харків ракетами. Вибухи пролунали близько 19:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів. Пізніше з’ясували, що ворог бив зокрема ракетами “Іскандер”Постраждали 28 людей. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила у житловий будинок на вулиці Гіршмана. Ще три “прильоти” зафіксували в Індустріальному районі. 

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 1.01: фронт, обстріли та феєрверк у парку на Новий рік
Головні новини Харкова 1.01: фронт, обстріли та феєрверк у парку на Новий рік
01.01.2024, 14:28
Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
01.01.2024, 09:07
Підлітка виписали: Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару
Підлітка виписали: Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару
01.01.2024, 14:15
Аларія, Василина і Леон – рідкісні імена, які давали немовлятам на Харківщині
Аларія, Василина і Леон – рідкісні імена, які давали немовлятам на Харківщині
01.01.2024, 13:56
Завтра тролейбуси змінять маршрут у Харкові на Салтівці
Завтра тролейбуси змінять маршрут у Харкові на Салтівці
01.01.2024, 13:21
Салют влаштували у парку Харкова у новорічну ніч
Салют влаштували у парку Харкова у новорічну ніч
01.01.2024, 12:16

Новини за темою:

18:59
Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Чугуєву (фото)
17:55
Синєгубов повідомив, куди вдарили чотири ракети увечері 31 грудня
17:33
Мерія Харкова перелічила пошкоджені будівлі в місті: дані
16:10
По Харківщині вдарили чотирма ракетами – Синєгубов
14:57
Один із командирів “Kraken” звернувся до Міноборони РФ (відео)

Ви читали новину: «Підлітка виписали: Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 14:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річного хлопця, який отримав поранення та садна внаслідок ракетного удару по центру Харкова 30 грудня, виписали з лікарні у задовільному стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".