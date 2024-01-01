Підлітка виписали: Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару
16-річного хлопця, який отримав поранення та садна внаслідок ракетного удару по центру Харкова 30 грудня, виписали з лікарні у задовільному стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У медзакладах області залишаються 11 постраждалих унаслідок ракетного удару.
“У хірургічних відділеннях перебувають двоє потерпілих. Ще шість постраждалих проходять лікування у відділеннях нейрохірургії. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний. Також троє поранених перебувають в стабільному стані у відділенні політравми“, – розповів Синєгубов.
Нагадаємо, 30 грудня росіяни атакували Харків ракетами. Вибухи пролунали близько 19:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів. Пізніше з’ясували, що ворог бив зокрема ракетами “Іскандер”. Постраждали 28 людей. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила у житловий будинок на вулиці Гіршмана. Ще три “прильоти” зафіксували в Індустріальному районі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ракетний удар, синєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 14:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річного хлопця, який отримав поранення та садна внаслідок ракетного удару по центру Харкова 30 грудня, виписали з лікарні у задовільному стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".