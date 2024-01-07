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Гололед и метель. Завтра на дорогах Харьковщины будет опасная погода

Общество 13:14   07.01.2024
Оксана Якушко

Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине завтра, 8 января, предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В течение суток 8 января по области и городу ожидают порывы северо-восточного ветра, 15 — 20 м/с; метель 🌬️. Сохранится гололедица, на дорогах гололед 💦❄️.

⚠️🚘 Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны.
(I уровень опасности, желтый 🟡)

Читайте также: I уровень опасности: какой будет погода в Харькове и области 7 января

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине завтра, 8 января, предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".