Гололед и метель. Завтра на дорогах Харьковщины будет опасная погода
Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине завтра, 8 января, предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В течение суток 8 января по области и городу ожидают порывы северо-восточного ветра, 15 — 20 м/с; метель 🌬️. Сохранится гололедица, на дорогах гололед 💦❄️.
⚠️🚘 Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны.
(I уровень опасности, желтый 🟡)
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, дорога, метель, непогода, погода, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 13:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине завтра, 8 января, предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".