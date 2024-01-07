Ожеледиця и хуртовина. Завтра на дорогах Харківщини вируватиме негода
Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 8 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Протягом доби 8 січня по області та місту очікують пориви північно-східного вітру, 15 – 20 м/с; хуртовина 🌬️. Збережеться ожеледиця, на дорогах ожеледиця 💦❄️.
⚠️🚘 Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні.
(I рівень небезпеки, жовтий 🟡)
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 13:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 8 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".