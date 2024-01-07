Live
  • Нд 07.01.2024
    • Харків
  •   -8°С
  • USD 38.04
  • EUR 41.67

Ожеледиця и хуртовина. Завтра на дорогах Харківщини вируватиме негода

Суспільство 13:14   07.01.2024
Оксана Якушко

Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 8 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Протягом доби 8 січня по області та місту очікують пориви північно-східного вітру, 15 – 20 м/с; хуртовина 🌬️. Збережеться ожеледиця, на дорогах ожеледиця 💦❄️.

⚠️🚘 Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні.
(I рівень небезпеки, жовтий 🟡)

Читайте також: I рівень небезпечності: якою буде погода у Харкові та області 7 січня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ожеледиця и хуртовина. Завтра на дорогах Харківщини вируватиме негода
Ожеледиця и хуртовина. Завтра на дорогах Харківщини вируватиме негода
07.01.2024, 13:14
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ з 15 січня – оцінка Машовця
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ з 15 січня – оцінка Машовця
06.01.2024, 09:26
ЗСУ знищила групу військових РФ біля Синьківки на Харківщині (відео)
ЗСУ знищила групу військових РФ біля Синьківки на Харківщині (відео)
07.01.2024, 12:27
Головні новини Харкова 7.01: авіаудари, обстріли та 3 штурми під Куп’янськом
Головні новини Харкова 7.01: авіаудари, обстріли та 3 штурми під Куп’янськом
07.01.2024, 09:18
Фільм харків’янина потрапив до двох номінацій на британську кінопремію BAFTA
Фільм харків’янина потрапив до двох номінацій на британську кінопремію BAFTA
07.01.2024, 10:57
Сьогодні 7 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 січня: яке свято та день в історії
07.01.2024, 06:00

Новини за темою:

13:02
Ожеледиця на Харківщині: ситуація на дорогах та звернення до водіїв
15:22
Ожеледиця та арктичний мороз: про небезпечну погоду попереджають на Харківщині
20:20
Туман і ожеледиця: синоптики прогнозують небезпечну погоду в Харкові 5 січня
13:33
Туман, мокрий сніг, ожеледиця. Негода буде завтра на дорогах Харківщини
20:32
Хмарно, дощ зі снігом. Якою буде погода 29 грудня у Харкові та області

Ви читали новину: «Ожеледиця и хуртовина. Завтра на дорогах Харківщини вируватиме негода»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 8 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".