I рівень небезпечності: якою буде погода у Харкові та області 7 січня
У неділю, 7 січня, у Харкові вночі передають сніг, місцями з дощем. Вдень на півдні області очікують сніг та льодяний дощ, на півночі – без істотних опадів.
У Харкові стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть від 5 до 7 градусів морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура протягом доби становитиме від 4 до 9 морозу.
Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в регіоні.
«Протягом доби 7 січня по області та місту зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дождь, мороз, область, погода, прогноз, синоптики, сніг, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 20:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 7 січня, у Харкові вночі передають сніг, місцями з дощем. Вдень на півдні області очікують сніг та льодяний дощ, на півночі – без істотних опадів.".