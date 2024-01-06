I рівень небезпечності: якою буде погода у Харкові та області 7 січня

У неділю, 7 січня, у Харкові вночі передають сніг, місцями з дощем. Вдень на півдні області очікують сніг та льодяний дощ, на півночі – без істотних опадів.

У Харкові стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть від 5 до 7 градусів морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура протягом доби становитиме від 4 до 9 морозу.

Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в регіоні.

«Протягом доби 7 січня по області та місту зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.