I уровень опасности: какой будет погода в Харькове и области 7 января
В воскресенье, 7 января, в Харькове ночью передают снег, местами с дождем. Днем на юге области ожидается снег и ледяной дождь, на севере — без существенных осадков.
В Харькове столбики термометров в течение суток будут показывать от 5 до 7 градусов мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура в течение суток составит от 4 до 9 мороза.
Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в регионе.
«В течение суток 7 января по области и городу будет сохраняться гололедица. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, мороз, область, погода, прогноз, синоптики, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 20:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 7 января, в Харькове ночью передают снег, местами с дождем. Днем на юге области ожидается снег и ледяной дождь, на севере — без существенных осадков.".