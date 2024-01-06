I уровень опасности: какой будет погода в Харькове и области 7 января

В воскресенье, 7 января, в Харькове ночью передают снег, местами с дождем. Днем на юге области ожидается снег и ледяной дождь, на севере — без существенных осадков.

В Харькове столбики термометров в течение суток будут показывать от 5 до 7 градусов мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура в течение суток составит от 4 до 9 мороза.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в регионе.

«В течение суток 7 января по области и городу будет сохраняться гололедица. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.