На Харьковщине «скорая» с пациентом застряла на скользкой дороге

7 января в поселке Шаровка из-за гололеда на дорогах автомобиль «скорой» не смог самостоятельно тронуться с места.

В то время медики госпитализировали пациентку в больницу, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Вытащить автомобиль «скорой» помогли спасатели.