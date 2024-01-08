На Харьковщине «скорая» с пациентом застряла на скользкой дороге
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
7 января в поселке Шаровка из-за гололеда на дорогах автомобиль «скорой» не смог самостоятельно тронуться с места.
В то время медики госпитализировали пациентку в больницу, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Вытащить автомобиль «скорой» помогли спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: застряла, медики, Пациент, скорая, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 января в поселке Шаровка из-за гололеда на дорогах автомобиль «скорой» не смог самостоятельно тронуться с места.".