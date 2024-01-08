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На Харьковщине «скорая» с пациентом застряла на скользкой дороге

Общество 11:13   08.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине «скорая» с пациентом застряла на скользкой дороге Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

7 января в поселке Шаровка из-за гололеда на дорогах автомобиль «скорой» не смог самостоятельно тронуться с места.

В то время медики госпитализировали пациентку в больницу, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Вытащить автомобиль «скорой» помогли спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 января в поселке Шаровка из-за гололеда на дорогах автомобиль «скорой» не смог самостоятельно тронуться с места.".